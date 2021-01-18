تراند اليوم : دينا الشربيني: كان المفروض أطلع ولد مش بنت.. إتفرج

رفضت الفنانة دينا الشربيني وصف الفنان عمرو يوسف لها بأنها تلعب دور المرأة الضحية، وسألته: “إنت عارف أصلا كان المفروض أطلع ولد مش بنت”؟

وخلال حوراهما في أولى حلقات برنامج “بصراحة مع” على قناة MBC1، قال عمرو يوسف إن دينا الشربيني تظلمه أمام المشاهدين عندما تقول إنه يفكر بطريقة أنا رجل ويمكنني فعل هذا الشيء،

وأنت امرأة ولا يمكنك فعله، فهو يرى أن النساء في العالم وليس في الوطن العربي فقط يحصلون على حقوقهم أكثر من السابق بكثير، والاتجاه العالمي هو نصرة المرأة، هذا بغض النظر عن أن الرجال أفضل طباخين ومصممي أزياء للنساء.

واعترضت دينا الشربيني قائلة ربما تكون هناك طباخة أبرع من الرجال لكنها غير معروفة ولم تحصل على حقها من التقدير، وهو ما علق عليه عمرو يوسف بأنها تلعب دور الضحية مرة أخرى.

وطلبت دينا الشربيني من عمرو يوسف ألّا ينكر أنه يفرق بين الرجل والمرأة فيما يمكن لكل منهما فعله، وذلك بعد أن أبدى تعجبه من قصة حكتها له، عندما دعاها أحد الأصدقاء لعشاء في دبي لتقديمها لمجموعة من الأصدقاء الأجانب،

وفوجئ بها تستكمل وضع طلاء الأظافر والكريم على العشاء، لأنها كانت مستعجلة ولم تتمكن من القيام بذلك قبل الموعد، وهو ماوصفته دينا الشربيني بالتصرف العادي.



