بالفيديو.. سعد لمجرد يزيد الغموض حول منعه من الغناء في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان المغربي سعد لمجرد عن تفاصيل جديدة حول إلغاء حفله الغنائي في مصر.

وقال سعد لمجرد، خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج" إم بي سي تريندنج"، إن الحفل كان مجرد فكرة ولم تدخل حيز التطبيق، وإنه لا يسيء الظن بأحد، ولا يعلم إن كان هناك في مصر أشخاص مسؤولين عن محاربته، ولكن يؤمن بأن نجاح أي شخص أو عمل تصاحبه حرب، ولكنه لا يشغل باله ويركز في عمله فقط.







وأوضح أنه يحب الجمهور المصري، وإذ لم تتح له فرصة الغناء بالقاهرة هذه المرة فربما تسمح الظروف المرات القادمة.

وأشار إلى دعم ومساندة الجمهور المصري له منذ ظهوره، ومن فرط حبه له غنى باللهجة المصرية "عدى الكلام"، والتي تعاون خلالها مع الملحن عزيز الشافعي، والمؤلف أمير طعيمة.

يذكر أنه تم تدشين حملات ضد سعد لمجرد وقت الإعلان عن حفله، لمنعه من الغناء في مصر بسبب اتهامات التحرش التي طالته أكثر من مرة.