بالفيديو.. فيفي عبده تعلن موقفها من الحجاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الفنانة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو جديدا عبر حسابها الشخصي على تطبيق "أنستقرام".

وقالت فيفي عبده في الفيديو: "طبعا الحجاب مش حرام ولا حاجة، أنا أمي متحجبة وكل إخواتي متحجبين، وهو الحجاب عيب، لما ربنا يريد حتحجب على طول مش عايزة كلام، هي عايزة واسطة؟ الحجاب ده عايز واسطة بين العبد وبين ربه؟ ليه كدا بتتدخلوا في اللي ملكوش فيه؟".

وتابعت: "يعني كل مرة أنزل صورة تطلعوا مرة في الإنعاش مرة ماتت.. وأنا برقص ولسا مقلتش إنني اعتزلت ولا قلت إنني ما برقص، ولا قلت إنني ما بلبس عريان، ليه تقولوني وأنا مقلتش حاجة؟ حرام عليكو بقى".

فيفي عبده تعرضت لوعكة صحية، مؤخرا، أجبرتها على ملازمة الفراش والابتعاد عن الساحة الفنية، وأكدت أن السبب "إبرة" تلقتها بشكل خطأ ،إذ لمست العصب وأثرت على حركتها.



