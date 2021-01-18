فيديو.. مها أبو عوف تكشف أسرارا عن وفاة عمر خورشيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت وسائل إعلام مصرية فيديو للفنانة مها أبو عوف تتحدث فيه عن عازف الجيتار عمر خورشيد ووفاته المثيرة للجدل.

وكشفت زوجته الرابعة الفنانة مها أبوعوف تفاصيل وفاته، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، حيث قالت عن حادث السيارة الذي رحل بسببه خورشيد: "حساها فيها تعمد، الذبح اللي في رقبته ده مش من الإزاز".

وأضافت: "لما تمت معاينة العربية عرفنا إن الإزاز ينزل زي البودرة ميدبحش، لكن كان فيه جرح 30 سم في الرقبة، وريد مقطوع، الحادث غامض وعمرك ما هتعرف سعاد حسني اتوفت إزاي ولا أشرف مروان اتوفى إزاي ربنا هو اللي يعلم وهو اللي بيحاسب".





وتابعت مها: "يوم الحادث عدت الساعة 2 ونص صباحا وهو مرجعش، فضلت مستنياه وبقت حوالي الساعة 4 لقيت صاحب المكان اللي شغال فيه بيقولي عمر عندك قلتله لأ، قالي هشوف وأكلمك تاني، رجع كلمني وقالي مها عرفنا إن عمر عمل حادثة وحالته خطر واتنقل المستشفى".

ونفت مها ما يتردد بأن يكون الحادث بسبب قصة حب جمعت عمر خورشيد بفتاة من أسرة سياسية، موضحة: "هو كان راجل محبوب وكنت متفهمة الوضع ده، كان فيه ستات كتير، بس مكنش أبدا على علاقة بأي حد زي ما قالوا".

يذكر أن إيهاب خورشيد، وهو الأخ الأصغر لعمر من والده مدير التصوير الكبير أحمد خورشيد، أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، أن الأسرة تستقبل العزاء في عمر بعد مرور 40 عاما على حادث الوفاة، السبت في بيته وذلك بعد وفاة السياسي المصري صفوت الشريف الذي اتهمه شقيق خورشيد بأنه قام بقتله.



