صور.. أحمد زاهر يبكي أثناء تصوير ابنته مشهدا في "لؤلؤ"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شاركت الفنانة الشابة ملك صورة لوالدها الفنان المصري أحمد زاهر وهو يبكي أثناء تصويرها مشهداً في مسلسل "لؤلؤ".

ونشرت ملك الصورة عبر حسابها في أنستقرام، وعلقت عليها قائلة: "اعملوا زووم عشان تشوفوا.. بيعيط وهو بيصورني وأنا بعمل مشهد امبارح في لؤلؤ.. اليوم ده ماكنش عندو تصوير بس جه ووقف جمبي ومسبنيش ولا ثانية لوحدي.. شكرا على إنك الداعم الأول لي.. بحبك أوي أوي يا زيزو".





وكان أحمد زاهر نشر صوراً تجمعه بابنته ملك، إذ أشاد بدورها في مسلسل "لؤلؤ"، معلقاً: "مسلسل لؤلؤ والله يا بنتي أنا كأحمد معترف بيكي برافو منه"، ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً.





مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك في بطولته مي عمر وأحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، قصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.