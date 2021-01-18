بطريقة ساخرة.. دينا عبدالله بطلة فيلم "الحفيد" تحتفل بعيد ميلادها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت الفنانة والإعلامية المصرية دينا عبد الله بعيد ميلادها الـ 56, بطريقة ساخرة.

ونشرت صورة من مرحلة الطفولة، وصورة حديثة وكتبت: "فاكرين الطفلة اللي كانت في فيلم الحفيد، دي أنا والنهارده عيد ميلادي 56".

دينا عبدالله من مواليد عام 1965 وقدمت شخصية الطفلة "سوسن" في فيلم "الحفيد" إنتاج عام 1974، والذي ضم مجموعة من الفنانين مثل عبدالمنعم مدبولي، وكريمة مختار، وميرفت أمين، ونور الشريف، ومحمود عبدالعزيز، وبالرغم من حبها وعشقها للتمثيل اتجهت للعمل في مجال الإعلام وقدمت عبر مسيرتها العديد من البرامج الاجتماعية الناجحة.





كما حصلت دينا عبدالله على دكتوراه في الإعلام وكان عنوان رسالتها "علاقة الإعلام بالاقتصاد" وشاركت رغم انشغالها بالدراسة في بطولة عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية ومنها: "مطلوب عروسة، وليالي الحلمية، وأبرياء في المصيدة، وفي قلب الليل".