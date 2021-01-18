شكرا لقرائتكم خبر عن مش قادرة أحضن بنتى.. أروى اليمنية تنقل معاناتها بعد الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة اليمنية أروى، عن معاناتها الأسرية بعد إصابتها بفيروس كورونا وعدم قدرتها على الاقتراب من ابنتها بسبب وجودها في الحجر، ونشرت أروى على حسابها بموقع "تويتر"، صورة لطفلتها وهى تقف بعيدًا عنها وتريد أن تقترب منها وتحتضنها، إلا أن خضوعها للعزل الصحي بسبب إصابتها بفيروس كورونا يمنع اقترابها من ابنتها.



اروى على تويتر

وعلقت أروى، على الصورة التي التقطتها لابنتها، قائلة: "ما أزعج زمن كورونا اللي يبعدنا عن أقرب الناس لقلبنا.. أنا في الحجر و بنتي اشتاقتلي وما اقدر احضنها.. يا رب خلصنا من هذا المرض وابعده عن الجميع.. يا رب نرجع نغمر احبابنا و تعمر المساجد ودور العبادة".



صورة ابنة اروى



ابنة اروى

وفى وقت سابق، كانت الفنانة اليمنية أروى، قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، "تويتر"، حيث كتبت: "للأسف نتيجة فحص كورونا طلعت ايجابية.. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي و بنتي وعائلتي أمين".

وكشفت الفنانة اليمنية عن فوتوسيشن التقطت صوره قبل الإصابة بكورونا، حيث شاركت أروى، صورها مع متابعيها عبر حسابها على موقع إنستجرام، وكتبت فى تعليقها عليها: "أجمل ما في المرأة ثقتها بنفسها"، كما ردت على البعض ممن استغربوا التقاطها فوتوسيشن بوقت إصابتها بكورونا، وقالت: "للتوضيح فى ناس فاكرة إن أنا بصور وعندى كورونا، هذا الفوتوشوت تم من حوالى أكثر من شهر".

وكان عدد من النجوم والنجمات، أصيبوا بفيروس كورونا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، قبل أن يعلنوا تعافيهم، من بينهم يسرا، وأمير كرارة، وإيناس الدغيدى، وأبو، ومجدى صبحى وأيضا إصابة ماجد المصرى، ووائل الإبراشى، ومؤخرا إصابة الإعلامى الكبير مفيد فوزى.