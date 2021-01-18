شكرا لقرائتكم خبر عن غالية بنعلي: أحب لقب "سفيرة الثقافة العربية" وأعشق فن وشخصية "ليلى علوي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالرغم من تقديمها للعديد من أغنياتها باللغة العربية الفصحى، حتى أن العالم الغربي أطلق عليها سفيرة الثقافة العربية، أكدت الفنانة التونسية "غالية بنعلي" عدم إتقانها للغة العربية حتى المرحلة الثانية من الثانوية العامة، وذلك نتيجة لتحدثها باللغة الفرنسية قبل اللغة العربية، ولكنها كان تنجذب دائما لسر اللغة العربية المميز بالنسبة لها، فهي كانت لا تفهم جميع الكلمات التي تقال لها، ولكنها تشعر بإحساسها.

جاء ذلك خلال استضافتها ببرنامج لايف ببرنامج live مع As3ad، الذى يقدمه الزميل محمد أسعد على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

قالت "بنعلي"، "عندما سافرت إلى بلجيكا لدراسة الفنون التشكيلية، كانت الفترة التي قضيتها بمثابة الحجر، لأنني كنت بعيدة عن عائلتي وعن وطني العربي، لا أستمع فقط إلا للأغنيات الغربية، وانقطعت عن سماع العربي، فللحفاظ على لغتي، تعلقت كثيرا بالأغنيات القديمة، مثل أغنيات أسمهان، شريفة فاضل، أم كلثوم، وعبد الوهاب، بجانب مشاهدتي للأفلام العربية المصرية، وهذا زاد من تعلقي باللغة العربية، وتأثري بهذا اللون تحديدا من ألوان الغناء".

وأضافت، "الغناء في أوروبا ساعدني أيضا على الارتباط باللغة العربية، فالنجاح في الخارج معتمد على كونك أصلي، تحمل ثقافتك معك، فهم يقارنون دائما ثقافتك بثقافتهم، وإحساسك بإحساسهم، ولذلك غنيت بلغتي وبإحساسي فنجحت، فجميع حفلاتي كان يحضرها أوروبيين فقط، لكي يستمعوا إلى اللغة العربية، والإحساس العربي، ولهذا أطلقوا عليّ سفيرة الثقافة العربية".

تحدثت "بنعلي" عبر اللايف أيضا عن مشاركتها كممثلة في مسلسل "فرح ليلى" بجانب النجمة ليلى علوي، مشيرة إلى أن هذه المشاركة جاءت بسبب صديقها مخرج المسلسل، خالد الحجر، الذي طلب منها العمل معه، فوافقت على الفور، قائلة، "أعشق ليلى علوي، وأعشق وجهها وشخصيتها، وكنا نتحدث سويا خلال تصوير المسلسل باللغة الفرنسية، فهناك العديد من الأشياء المشتركة التي جمعتنا ببعضنا البعض فور لقاءنا، ومازال الود بيننا مستمرا، فهي انسانة جميلة".

برنامج live مع As3ad، يقدمه الزميل محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على إنستجرام، يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على أسئلتهم.

ونجح البرنامج خلال الفترة الماضية في استضافة عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع من مصر والوطن العربي، أبرزهم النجمات هند صبري، ودرة، وبلقيس، وهبة طوجي، وفايا يونان، ومي سليم، وكارمن سليمان، ومحمد نور وآمال مثلوثي، ومينا عطا، وأحمد جمال، والمنشد الديني مصطفى عاطف، والممثلين الشباب أحمد حاتم وإسلام إبراهيم ورامز أمير.