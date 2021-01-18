شكرا لقرائتكم خبر عن مها الصغير تدعو بالشفاء لوالدها: "اللهم أشفى أبي شفاءً لا يغادر سقمًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المذيعة مها الصغير، رسالة دعاء لوالدها خبير التجميل محمد الصغير، الذى يعيش حاليًا أزمة صحية، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، صورة تجمعهما، وكتبت فى تعليقها عليها، "اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشف أبي شفاء لا يغادر سقمًا اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين، اللهم اشفِ أبي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بحاله وبوجعه، اللهم اشفي أبي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته".

كما حرص النجم أحمد السقا، زوج مها الصغير، على نشر صورة للصغير عبر حسابه، وكتب "ربنا يشفيك يا أبويا وصحبي وحماية"، وسرعان ما تلقى المنشوران الكثير من التعليقات التى تتمنى الدعاء لمصفف الشعر الشهير لتخطى الازمة الصحية التى يعيشها.

وكان أحمد السقا، أمس، قد نشر، أمس الأحد، صورة لوالد زوجته محمد الصغير مصحوبا بدعاء خلال حسابه الشخصى على "إنستجرام" جاء فيه، اللهم أذهب البأس رب الناس، اشفِ وأنت الشافى، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين، اللهم إنى أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير

كما كانت الإعلامية مها الصغير، قد طالبت جمهورها ومتابعيها بالدعاء لوالدها إثر الأزمة الصحية التي ألمت به مؤخرًا منذ إصابته بفيروس كورونا، حيث نشرت صورتين له عبر خاصية "ستورى" على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها على الصور: "أول حب وأهم حب وحبى الحقيقى.. ادعوا له بالشفاء"، وذلك بعد دخوله العناية المركزة فى أحد المستشفيات، على أثر إصابته بفيروس كورونا بداية الشهر الجارى.