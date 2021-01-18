شكرا لقرائتكم خبر عن على الكشوطى يكتب: سيادة النائب هل كل ما تعرفه عن الفن هو الدعارة والحشيش وهز المؤخرات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقًا أنه عجب العجاب، أن تجد نائبًا في الجلسة العامة لمجلس النواب، ينحي أمور العامة وشئونهم، والطموحات والآمال التي عقدها أبناء دائرته، ويتحدث عن الفنانين ويصفهم بالساعين في الأرض فسادًا، حقيقة لا أعرف لماذا هناك حالة عداء شديد تجاه الفن والفنانين، أليسوا بشرا أليس لديهم مشاعر وأحاسيسهم وأبناء وأقارب هل يعتقد النائب المبجل أن الفنانين قطاع بعيد عن الناس، ليس لديهم مشكلات لا يعانون مثلما يعاني المواطن العادي، هل فكرت سيادة النائب أن تتحدث عن مشاكلهم وعن مشاكل الصناعة وعن العاطلين فيها، أم أن كل ما تعرفه عن الفنانين هي الأفلام التي تتناول الدعارة والمخدرات وهز المؤخرات؟.

"الفنانين مسئولون عن انهيار المجتمع"، كلمة قالها النائب المبجل، سيادة "النايب"، ألا يوجد في دايرة معاليك فساد بين المواطنين، أم أن دائرتك جنة الله في الأرض تحفها الفضيلة من كل جانب، ما رأي سيادة النائب المبجل أن نصلب الفنانين ونقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف، حتى يكونوا عبرة لكل من يفكر في تقديم فن واعٍ غير عن منفصل عن الواقع والحياة ونرى كيف سيكون الوطن بلا فن بلا ضمير، عزيزي النائب السجون مليئة بتجار المخدرات والدعارة ومناقشة تلك القضايا أبدًا لم تكن ولن تكون فسادًا في الأرض كما تقول وإنما توعية وتنوير لكل أم وكل أب لا يعرف شيء عن هذا العالم ويجب عليه أن يوعي أبناءه ويوعي نفسه كي لا يقع فريسة للمخدرات، وللعلم يا سيادة النائب مناقشة قضايا الدعارة ليست للترويج لها كما يتخيل أصحاب الفكر العفن، بل للعظة.

وصفك يا سيادة النائب للفنانين بأنهم يسعون في الأرض فسادًا يكشف مدي انفصال سعادتك عن الواقع الذي نعيش فيه، فالمخدرات والدعارة تحاربها الدولة ويحاربها الفن والفنانين، سيادة النائب الفن هو ضمير الأمة وما تربي عليه الوطن العربي من فن كان نتاج مصر والمصريين بصناعها ومبدعيها، سيادة النائب إذا كان مستوى الفن في وجهة نظرك هابط، فعليك أن تناقش قضايا الفن والفنانين والبحث عن مشكلات الصناعة ودعم المهنة وروادها لا أن تصفهم بالساعين في الأرض فسادًا.

سيادة النائب المبجل على هذا المقعد الذي تجلس عليه في البرلمان جلس مكانك كبار رواد الفن والفنانين وإذا كنت لا تعرف تلك المعلومة فعليك بالسؤال عنها أو البحث علي محرك البحث جوجل، من غير المعقول أن تجد ممثل لفئة مسئولة عن انهيار المجتمع ولمواطنين يسعون في الأرض فسادًا داخل قبة البرلمان يجلس بجوارك، سيادة النائب إصرارك علي إهانة الفنانين بذلك الوصف واتهامك لهم بأنهم سبب انهيار المجتمع، يعبر عن الفجوة الشديدة بين طريقة تفكيرك وبين طريقة تفكير الدولة التي تدعم الفن والفنانين وتحترمهم وتقدرهم.

سيادة النائب، المسئول عن انهيار المجتمع هم المجرمون وليس من يشاورون عليهم ويقولون "المجرم أهو"، المسئولون عن انهيار المجتمع هم بعض نواب البرلمان الفاسدين ممن يتحصنون بالحصانة ويديرون وجههم لأبناء دائرتهم بمجرد الفوز في الانتخابات، المسئول عن انهيار المجتمع هو المتسبب في غلاء الأسعار والساكت علي فساد بعض المحليات والصامت عن مناقشة قضايا الفقر وقلة الحيلة والمرض، سيادة النائب إذا أردت أن تبني المجتمع وتنتشله من الانهيار ابحث عن أسبابه ولا تلقي باللوم علي الفنانين.

الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تقدم لسيادتكم بمذكرة رسمية بخصوص تلك التصريحات، ونحن على يقين بأن ردكم سيعيد للفن والفنانين حقهم.