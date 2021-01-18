شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر صادق: أتمنى خروج متحف الفنانين للنور قريبا ووزيرة الثقافة مهتمة بالمشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية أن متحف الفنانين حلم يسعي لخروجه إلي النور لأنه مشروع قومي كبير مضيفا: وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم مهتمة جدا بهذا المشروع الثقافي الفني وتتابع تطوراته لحظة بلحظة ، كما يتابع أيضا ذلك المشروع الفنان والمخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي .



من داخل متحف الفنانين

وأوضح ياسر صادق لليوم السابع : الدكتورة إيناس عبدالدايم كان من أهم توجيهاته فيما يخص المتحف أن يتم طرح التراث للجمهور وعرضه بشكل متحفي محترف وقمنا بعمل " سيشنات " في المسارح لعرض نماذج من المقتنيات وبقي تحويل المركز بالكامل لمتحف وعملنا المقترح لمعالي الوزيرة وبصدد تحويل المكان لمتحف للفن ورموزه لأن المقتنيات كثيرة وأصبحت مكدسة وتحتاج للعرض المتحفي المتخصص والمحترف وكنا نعمل بشكل سريع حتي جاءت الكورونا فحدث بطء بسبب الجائحة ، ولكننا نعمل ومستمرون في التجهيزات .



ماكيت لدار الأوبرا القديمة التي تم تحويلها لجراج

وأضاف صادق : أتمني خروج المشروع للنور في أسرع وقت لأن هناك عروض وإغراءات مالية تقدم لأبناء الفنانين ومحاولات من دول عربية لسحب البساط من مصر وجلب مقتنيات رموزها وشرائها ثم عرضها لديهم ولذلك تحرص الوزيرة الفنانة ايناس عبد الدايم أن تكون مقتنيات الفن المصري داخل مصر.



ملابس الفنان الكبير يوسف وهبي في مسرحياته

متحف الفنانين بالمركز القومي للمسرح والموسيقي هو ذاكرة مصر الثقافية والفنية ، ويتكون المتحف من قاعة بالدور الارضى تضم صالة وغرفتان ملحقتان بهم بوسترات لرواد المسرح أمثال نجيب الريحانى ،على الكسار ،وتوفيق الحكيم،وغيرهم ، كما يضم اعلانات باللغة العربية والعبرية للفنان أمين عطاالله وصور برتوريهات ، ونصوص مسرحية تراثية، وكتب للموسيقى، وبروجرامات، وملابس مسرحية كرسى الاعتراف للفنان يوسف وهبى ،وملابس مسرحية راسبوتين للفنانة أمينة رزق- وفاترينات لعرض مقتنيات الفنان الراحل السيد راضى.



متحف الفنانين وتجهيزاته

كما تضم العديد من الماكيتات منها : ماكيت دار الأوبرا المصرية وماكيت المسرح القومى قبل التجديد وماكيت مسرح القهوة فى بداية القرن التاسع عشر وماكيت مسرح أجيال الحلو وماكيت مسرح الارتجال(أوائل عصر النهضة) وماكيت مسرح سيد درويش.