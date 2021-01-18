شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تغازله فى أحدث ظهور له: حب حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غازلت سارة صبرى، جدها الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، فى أحدث ظهور له منذ أزمة تصريحاته التى قال فيها: "قف للفنان موقف التبجيلا.. كاد الممثل أن يكون رسولا" بدلا من "قم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا"، حيث نشرت صورة معه وهى تحتضنه، عبر حسابها على انستجرام، وكتبت فى تعليقها عليها: "حب حياتى - Love of my life".





ويأتى هذا بعدما كان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، قد تعرض إلى هجوم كبير خلال الفترة الماضية، بعدما حرف بيت شعر لأمير الشعراء أحمد شوقى، واصفاً الفنان بأنه رسول، حين فاجأ، حضور حفل تكريمه فى مهرجان التجربة الأولى الذى تنظمه نقابة المهن التمثيلية، قائلا قائلا: "قف للفنان موقف التبجيلا.. كاد الممثل أن يكون رسولا" بدلا من "قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا".



سارة صبرى

وما إن قال تلك الجملة حتى قوبل برد فعل عنيف من قبل البعض ممن هاجموه بصورة كبيرة ظناً منهم أنه بذلك رفع قدر الفنان إلى الرسل والأنبياء، ليخرج الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة عن صمته تجاه هذا الهجوم من خلال حسابه الرسمى على موقع فيس بوك.

وقال أبو زهرة: "الرسول فى اللغة العربية هو من يحمل رسالة من جهة أو شخص إلى جهة أخرى أو شخص آخر، وتبعا لهذا المفهوم يُسمّى الأنبياء رسلا لأنهم يحملون رسالة من الله الخالق إلى البشر، دور الفنان لا يقتصر على تسلية الناس وإمتاعهم، لأن كل فنان حقيقى يقدم رسالة من خلال كل عمل يقدمه".

وأضاف أبو زهرة: "وأنا على مدار ستين عاماً اخترت كل عمل قدمته بعناية، وإن لم يكن الفنان رسولاً يقدم رسالة فى كل عملٍ يقدمه فعليه مراجعة اختياراته، فلن أسمح لمجموعة من الناس يجهلون اللغة العربية ومدلولاتها وتراكيبها البلاغية الجميلة أن يهدموا ستين عاماً من الرسائل"، وختم تعليقه: "ورحم الله أحمد شوقى حين قال.. قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا، كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا".