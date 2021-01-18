شكرا لقرائتكم خبر عن توم هاردى يواجه انتقادات بعد ظهوره فى إحدى صالات الجيم أثناء الإغلاق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النجم العالمي توم هاردى، الكثير من الانتقادات خلال الأيام الماضية، بعد ظهوره فى إحدى صالات الألعاب الرياضية فى مدينة لندن الإنجليزية، أثناء الإغلاق الكامل الذي تفرضه البلاد منذ عدة أسابيع بسبب الاجراءات الاحترازية التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت قد التقطت عدسات المصورين، ظهور النجم العالمى فى شوارع لندن أمام إحدى صالات الإلعاب الرياضة بدون ارتداءه للكمامة الطبية، قبل دخوله للتمرين وسط الاجراءات الاحترازية، ليؤكد النجم فيما بعد أن ظهوره كان لأغراض متعلقة بالعمل والتصوير وليس لأغراض أخرى.

وأوضح هاردى فى تصريحات نقلتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن ظهوره فى إحدى صالات الالعاب الرياضة كان لتلقى احدى الدروس الرياضية التي ستساعده فى أحد أدواره الجديدة التي يقوم بتجسيدها.

كما واجه الكثير من متابعيه له الانتقادات، بعد ظهوره مرتديًا بدلة رياضية سوداء وحقيبة ظهر إلى Elevate Martial Arts في منطقة ريتشموند، وهو مكان مغلق أمام الجمهور.

وسرت شائعات حول أن النجم توم هاردى سيحل محل دانيال كريج في دور جيمس بوند القادم، وبحسب ما ورد تم اختيار الممثل بعد نجاحه في الاختبار أمام صناع السلسلة وكان هاردي ، 43 عامًا ، واحدًا من مجموعة من الممثلين الذين يُرجح أن يلعبوا دور بوند، أما النجم العالمي دانيال كريج ، 53 سنة ، فسيتخلى عن دوره في 007 بعد فيلمه الخامس والأخير، والذي تم إصداره بعنوان No Time To Die.