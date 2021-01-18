فن ومشاهير

توم هاردى يواجه انتقادات بعد ظهوره فى إحدى صالات الجيم أثناء الإغلاق.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن توم هاردى يواجه انتقادات بعد ظهوره فى إحدى صالات الجيم أثناء الإغلاق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النجم العالمي توم هاردى، الكثير من الانتقادات خلال الأيام الماضية، بعد ظهوره فى إحدى صالات الألعاب فى مدينة لندن الإنجليزية، أثناء الإغلاق الكامل الذي تفرضه البلاد منذ عدة أسابيع بسبب الاجراءات الاحترازية التي فرضها تفشي "كوفيد 19".

وكانت قد التقطت عدسات المصورين، ظهور النجم العالمى فى شوارع لندن أمام إحدى صالات الإلعاب بدون ارتداءه للكمامة الطبية، قبل دخوله للتمرين وسط الاجراءات الاحترازية، ليؤكد النجم فيما بعد أن ظهوره كان لأغراض متعلقة بالعمل والتصوير وليس لأغراض أخرى.

38119006-9157187-image-a-10_1610908758242

 

38119048-9157187-image-a-19_1610908847838

 

وأوضح هاردى فى تصريحات نقلتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن ظهوره فى إحدى صالات الالعاب الرياضة كان لتلقى احدى الدروس الرياضية التي ستساعده فى أحد أدواره الجديدة التي يقوم بتجسيدها.

كما واجه الكثير من متابعيه له الانتقادات، بعد ظهوره مرتديًا بدلة رياضية سوداء وحقيبة ظهر إلى Elevate Martial Arts في منطقة ريتشموند، وهو مكان مغلق أمام الجمهور.

38119046-9157187-image-a-32_1610908961391

 

38119042-9157187-Work_The_actor_is_an_investor_in_Elevate_Martial_Arts_and_a_spok-a-13_1610910634308

 

وسرت شائعات حول أن النجم توم هاردى سيحل محل دانيال كريج في دور جيمس بوند القادم، وبحسب ما ورد تم اختيار الممثل بعد نجاحه في الاختبار أمام صناع السلسلة وكان هاردي ، 43 عامًا ، واحدًا من مجموعة من الممثلين الذين يُرجح أن يلعبوا دور بوند، أما النجم العالمي دانيال كريج ، 53 سنة ، فسيتخلى عن دوره في 007 بعد فيلمه الخامس والأخير، والذي تم إصداره بعنوان  No Time To Die.

38119024-9157187-image-a-36_1610909115196

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا