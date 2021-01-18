شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر أفضل مخرج لمسرحية ليبية من مهرجان أوسكار العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مهرجان أوسكار العرب الزميل جمال عبد الناصر جائزة أفضل مخرج مسرحي عن مسرحية "حكاية طرابلسية" التي حصدت حتى الآن 18 جائزة من مهرجانات دولية منها مراكش للمونودراما ومهرجانات أخري بالأردن وتونس والجزائر ومصر.



ليبيا تكرم قامات مسرحية وفنية كبيرة

مسرحية "حكاية طرابلسية " تأليف الكاتب الليبي منصور بوشناف وبطولة الفنانة الليبية خدوجة صبرى، وإخراج جمال عبد الناصر، وسينوغرافيا أبو بكر الشريف وتصميم إضاءة محمد عبد المحسن ومساعد مخرج مي الدماطي وإدارة فنية وليد سرار، وماكياج نعيمة هويدى، والدعاية مصطفى عوض، وأغنيته "أميمة يا ودادة" للفنان الليبى فتحى كحلول.



جمال عبد الناصر ينال جائزة أفضل مخرج لمسرحية ليبية

المسرحية تتعرض لمعاناة امرأة رفضت قهر الرجل والمجتمع والأسرة وامتنعت عن الزواج بعدما شاهدت طوال عمرها قصصا فاشلة ومأساوية لتجارب زوجية فتتجه لقبر والدتها لتسرد لها القصص المأساوية التي شاهدتها لسيدات مقربات منها، وإحداهن قتلت زوجها والأخرى أصيبت بالجنون والثالثة شردت في الشارع.