أيمن بهجت قمر: "الشغلانة بقت مليانة أندال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب المؤلف والشاعر أيمن بهجت قمر عن استيائه من عدم وجود صداقة بالمعني الحقيقي في مجال الموسيقى.

كتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه على "فيسبوك": "في مجال الموسيقى هتكتشف بعد ٢٥ سنه إنك مابتطلعش غير بصاحبين اتنين تلاتة بالكتير".

أضاف: "اتعلم إنك ماتفكرش في مصلحة حد وماتفرحش لحد لأنك نادرا ما هتلاقي المعاملة بالمثل، وهتلاقي ناس كتير عايزة تاخد بس وماتديش، وأكتر ناس أنت جدع معاهم وبتحب لهم الخير هما مايستاهلوش ورغم عشرتك ليهم عادي هيعملوا عليك قاعدة وحفلة ويطلعوك المسرح ويخبطوا فيك مع ناس أنت زعلان معاهم وينسوا أي حاجة كويسة".

اختتم أيمن بهجت قمر حديثه: "هي بقت شغلانة صعبة وبقت مليانة أندال والواحد حقيقي لازم يتعلم".

يُذكر أن أيمن بهجت قمر انتهى من سيناريو فيلمه الجديد "أهل الكهف"، والذي يتم تصويره حاليا، إنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة، يشارك ببطولته خالد النبوي، محمد فراج، غادة عادل ومحمد ممدوح، مصطفى فهمي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.