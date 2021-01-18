محمد العدل يبدأ تصوير مسلسل "بين السما والأرض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن المخرج محمد العدل عن انطلاق تصوير مسلسل "بين السما والأرض".

نشر العدل صورة، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "بسم الله، أول يوم تصوير مسلسل بين السما و الأرض، مستوحى من الفيلم بس بأحداث وشخصيات مختلفة، المسلسل ١٥ حلقة بس، رمضان 2021 إن شاء الله، عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إنتاج تامر مرسي، إشراف عام حسام شوقي، يا كريم يا رب".

يشارك في بطولة مسلسل "بين السما والأرض" عدد من النجوم، منهم هاني سلامة، غادة عادل، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي وندا موسى، إنتاج سينرجي – تامر مرسي، إشراف عام حسام شوقي، عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج محمد "ماندو" العدل.