صور| أصالة في جولة مع توأمها: "ولادي صاروا شباب وبيسوقوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة السورية أصالة، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، عددًا من الفيديوهات إلتقطتها لابنيها "علي وآدم العريان"، وهما في جولة صباحية في المجمع السكني الذي يعيشون به.

وقالت "أصالة"، في الفيديو: "بونجور ولادي صاروا شباب بيسوقوا، عم نتمشى بالكمبوند أنا والشباب القمرات الله يسعدكم ويسعدهم".

من ناحية أخرى، تلقت أصالة عدد من رسائل الدعم مؤخرًا بعد استيائها من ظهور طليقها المخرج طارق العريان مع عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، بعد انتشار أنباء حول علاقتهما خلال الفترة الماضية.