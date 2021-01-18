بعد اتهام نائب للفنانين بنشر الفساد.. أشرف زكي يتقدم بمذكرة لرئيس البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عبر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية عن استيائه من وصف أحد النواب للفنانين بأنهم يسعون في الأرض فسادًا، خلال إحدى جلسات البرلمان.

وقال أشرف في بيان صحفي "تقدمت بمذكرة رسمية للسيد الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بخصوص تصريحات أحد النواب، والتي أساء فيها للفن والفنانين"، مؤكدا أنه ينتظر رد فعل البرلمان على ما بدر من النائب في حق الوسط الفني وأهله.

يُذكر أن أشرف زكي يُعرض له حاليًا مسلسل "لؤلؤ" الذي يشارك فيه بدور والد الفنانة نجلاء بدر، المسلسل إخراج محمد عبدالسلام، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، إدوارد، سلوى عثمان، محمد الشرنوبي، حمدي هيكل.