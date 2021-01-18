يوسف الخال يستغرب كلام بديع أبو شقرا حول أن الممثل اللبناني "لا يبيع" ويرد

محمد الفلاح - الإثنين 18 يناير 2021

الممثل اللبناني يوسف الخال و الممثل بديع أبو شقرا

رد الممثل اللبناني يوسف الخال​ على كلام زميله الممثل بديع أبو شقرا، خلال إستضافته في أحد البرامج، والذي إعتبر أن الممثل اللبناني لا يبيع عربياً، وهذا سبب عدم تصدره بوسترات الأعمال العربية المشتركة، كما الممثل السوري أو المصري أو الخليجي.



وإنتقد الخال كلام بديع، مشيراً إلى أنه لا يمكنه أن يكون متطرفا في لبنانيته، ولا يكون متطرفاً في كل شيء، مؤكداً أن الثورة الحقيقية هي أن لا نرضخ للواقع.

وقال إنه هو يشد وإبن بلده يهد، ولكنه لن يرضخ وسيحارب للنهاية. كما علّق الخال، متسائلاً: "الممثل اللبناني ما ببيع"؟