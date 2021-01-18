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لطيفة عن أغنية نوال الزغبي الجديدة: "قنبلة" وهي ترد

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محمد الفلاح - الفنانة التونسية لطيفة و الفنانة اللبنانية نوال الزغبى

وتوجهت لطيفة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي لنوال بالتهنئة، وكتبت قائلةً :"‏أحب أقول من دلوقتي ألف مبروك لحبيبة قلبي نوال الزغبي يا جماعة بجد غنوتها الجديده قنبلة ماشاءالله والكليب فادي حداد ماحصلش إستنوها بعد أيام حتقولولي معاكي حق . الف مبروووووك".

وبدورها ردت عليها نوال في صفحتها الخاصة قائلةً: "‏أحلى لطيفة وأطيب إنسانة وفنانة كبيرة وصديقة عزيزة شهادة بعتز بيها يا حياة قلبي

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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