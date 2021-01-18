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شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة عن أغنية نوال الزغبي الجديدة: "قنبلة" وهي ترد والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الفنانة التونسية لطيفة و الفنانة اللبنانية نوال الزغبى
وتوجهت لطيفة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي لنوال بالتهنئة، وكتبت قائلةً :"أحب أقول من دلوقتي ألف مبروك لحبيبة قلبي نوال الزغبي يا جماعة بجد غنوتها الجديده قنبلة ماشاءالله والكليب فادي حداد ماحصلش إستنوها بعد أيام حتقولولي معاكي حق . الف مبروووووك".
وبدورها ردت عليها نوال في صفحتها الخاصة قائلةً: "أحلى لطيفة وأطيب إنسانة وفنانة كبيرة وصديقة عزيزة شهادة بعتز بيها يا حياة قلبي