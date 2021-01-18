عبد المجيد عبد الله يثير الجدل بحديثه عن المرأة والرجل

محمد الفلاح - الإثنين 18 يناير 2021

الفنانعبدالمجيد عبدالله

أثار الفنان عبدالمجيد عبدالله​ جدلاً واسعاً بين المتابعين، بعد حديثه عن ​المراه والرجل​، وذلك بعد أن كتب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، قائلاً :"‏المرأة الشجاعة هي إمرأة وليست ألف رجل .. فالرجل ليس معياراً للشجاعة".



وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع كلامه هذا، إذا وافقه البعض على هذا الرأي، فيما إختلف معه البعض الأخر.

ومن ناحية أخرى، كان طلب عبد الله​ من الجمهور بدء العام الجديد بالحب والتسامح، إذ كتب: "أيام قليلة وينتهي هذا العام بـ كل أفراحه وأحزانه وتنطوي صفحاته معلناً بداية عام جديد ، فلنبدأ هذا العام بـ الحب والتسامح".