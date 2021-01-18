روان بن حسين تفاجئ محبيها وتعلن دخولها عالم الغناء

محمد الفلاح - الإثنين 18 يناير 2021

الفاشنيستا وعارضة الأزياء الكويتية روان بن حسين

أعلنت الفاشنيستا وعارضة الأزياء الكويتية روان بن حسين​مفاجأة أنها ستشق طريقها بعالم الفن وتحديداً الغناء. ونشرت روان عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة لها في الستوديو هي وتضع السماعات.



وكشفت أنها تعمل على تسجيل أولى أغنياتها، وكتبت: "لما كنت عم بمرق بفترة انفصالي عن ابو بنتي، الموسيقى كانت الشي الوحيد اللي كان يهدّي بالي... اليوم اسعد يوم بمسيرتي المهنية لاني عملت اول بروفة تسجيل لاغنيتي".

ولم تصرّح روان بأي تفصيل حول الأغنية، وإستغرب الجمهور من هذه الخطوة الكبيرة، التي تقوم بها في مسيرتها، فهل ستنجح؟