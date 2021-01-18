محمد الباز يطالب بمحاكمة إعتماد خورشيد بتهمة نشر الأكاذيب

محمد الفلاح - الإثنين 18 يناير 2021

الكاتبة أعتماد خورشيد

طالب الدكتور محمد الباز، بمحاكمة الكاتبة أعتماد خورشيد على ما روّجته في كتبها من أكاذيب، استهدفت أجهزة الدولة وتشويه أعمالها.



وأضاف الباز، في برنامجه "آخر النهار"، الذي يعرض على فضائية "النهار"، أن اعتماد خورشيد لديها كتابين بعنوان "اعتماد خورشيد شاهدة على انحرافات صلاح نصر​"، و"اعتماد خورشيد شاهدة على انحرافات صفوت الشريف"، ونوّها محمد إلى أن هذين الكتابين يمكن اعتبارهما محرضان للنميمة السياسية في العالم، ويشكلان جريمة كاملة لما يتضمنان من أكاذيب.

وذكرت اعتماد في كتابها ان صلاح نصر اجبر زوجها احمد خورشيد على الإنفصال عنها، ولكن في التحقيقات قالت إنها هي من طلبت الطلاق من أحمد خورشيد لانه يخونها.

وتابع الباز ان هذه القضية ليست قضية ماضي، ويعاد فتحها مرة اخرى لتشويه صورة مؤسسات الدولة.