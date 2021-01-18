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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الباز يطالب بمحاكمة إعتماد خورشيد بتهمة نشر الأكاذيب والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الإثنين 18 يناير 2021
الكاتبة أعتماد خورشيد
طالب الدكتور محمد الباز، بمحاكمة الكاتبة أعتماد خورشيد على ما روّجته في كتبها من أكاذيب، استهدفت أجهزة الدولة وتشويه أعمالها.
وأضاف الباز، في برنامجه "آخر النهار"، الذي يعرض على فضائية "النهار"، أن اعتماد خورشيد لديها كتابين بعنوان "اعتماد خورشيد شاهدة على انحرافات صلاح نصر"، و"اعتماد خورشيد شاهدة على انحرافات صفوت الشريف"، ونوّها محمد إلى أن هذين الكتابين يمكن اعتبارهما محرضان للنميمة السياسية في العالم، ويشكلان جريمة كاملة لما يتضمنان من أكاذيب.
وذكرت اعتماد في كتابها ان صلاح نصر اجبر زوجها احمد خورشيد على الإنفصال عنها، ولكن في التحقيقات قالت إنها هي من طلبت الطلاق من أحمد خورشيد لانه يخونها.
وتابع الباز ان هذه القضية ليست قضية ماضي، ويعاد فتحها مرة اخرى لتشويه صورة مؤسسات الدولة.