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مايا دياب تحذر متابعيها بعد قيامها بهذا الأمر الخطير

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محمد الفلاح - الفنانة اللبنانية مايا دياب

شاركت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لمقلب فعلته بطبيبة التجميل الخاصة بها. وظهرت دياب في الفيديو وهي تلصق شفتيها بالـ"سوبر غلو" ليصبح شكلها مشوهاً.

ثم ذهبت إلى طبيبتها، وأخبرتها أنها تشوهت وهي تبكي، ففوجئت الطبيبة واحتضنت مايا وأخذت تواسيها، وبعد ذلك إنهارت مايا من الضحك لتدرك الطبيبة أنه مقلب. وعلقت دياب على الفيديو محذرة من القيام بما فعلت به، وقد حقق اكثر من 700 الف مشاهدة في اقل من 24 ساعة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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