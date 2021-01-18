غيّر شكل موسيقى البوب في الستينيات.. وفاة فيل سبيكتور المُدان بالقتل بكورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: ذكرت تقارير إعلامية، اليوم، أنّ المؤلف الموسيقي الشهير فيل سبيكتور، الذي غيّر شكل موسيقى البوب في الستينيات والذي أُدين في جريمة قتل إحدى ممثلات هوليوود عام 2003، توفي عن عمر 81 عاماً متأثّراً بإصابته بكوفيد-19.

ولحّن سبيكتور 20 أغنية كانت من أفضل أربعين أغنية في عام إنتاجها بين 1961 و1965 وعمل مع فرق شهيرة مثل البيتلز وألهم العديد من الفنانين منهم فرقة بيتش بويز وبروس سبرينجستين الذي استخدم تقنية “جدار الصوت” التي أبدعها سبيكتور.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” إنّ إصابته تأكدت بفيروس كورونا قبل أربعة أسابيع ونقل إلى المستشفى من زنزانته حيث كان يقضي عقوبة السجن 19 عاماً في جريمة قتل الممثلة لانا كلاركسون.