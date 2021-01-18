شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل الكاملة لوفاة المنتج الموسيقى فيل سبيكتور فى السجن عن 81 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى المنتج الموسيقى فيل سبيكتور عن عمر يناهز الـ 81 عامًا، وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهية وأبرزها "ان ام أى" الذى أكد أن المنتج الراحل كان فى السجن يقضى عقوبة بالسجن لمدة 19 عامًا وذلك بتهمة قتل الممثلة لانا كلاركسون.

وفقا لموقع " TMZ " أصيب المنج الشهير بفيروس كورونا "COVID-19" قبل أربعة أسابيع وتم نقله إلى المستشفى، لكنه تعافى بدرجة كافية ليتم إعادته إلى السجن من جديد ومع ذلك، قيل إنه انتكس وتم نقله بسرعة إلى المستشفى عندما كان يعانى من صعوبة فى التنفس لكنه توفى.





وتم تأكيد وفاته من قبل دائرة الإصلاح والتأهيل بكاليفورنيا (CDCR)، حيث أعلن وفاة النزيل فى مرفق الرعاية الصحية فى كاليفورنيا فيليب سبيكتور لأسباب طبيعية فى الساعة 6:35 مساء وذلك يوم السبت الماضى الموافق 16 يناير 2021 .