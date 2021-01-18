شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان في صورة جديدة من كواليس مسلسل موسى.. بالزى الصعيدى وسيجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد رمضان، عن صورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد "موسى" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2021، ظهر فيها مرتديًا "الجلابية والعمة" التى يرتديها أهل الصعيد، وفى فمه "سيجارة"، أتبعها قائلاً: "من كواليس موسى رمضان2021، ثقة فى الله نجاح".



محمد رمضان

مسلسل موسى، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، إنتاج شركة سينرجى.

واعتاد محمد رمضان، قبل عرض أى عمل فنى، بنشر صور من كواليس التصوير، وتشويق جماهيره ومتابعيه، ومنذ بداية تصوير مسلسل "موسى" وهو ينشر بشكل شبه يومى، صورا جديدة من الكواليس، وكان من هذه الصور ظهوره وهو جالس أمام حصان، ونشر الصورة عبر حسابه على تويتر، أتبعها بتعليق "من كواليس موسى، بإذن الله مَلحمة رمضان2021، إنتاج سينرچى، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة"، مضيفا، "ثقة فى الله نجاح يليق بكم".

كما نشر فيديو آخر، ظهر فيه من الكواليس أثناء ركوب الخيل، وظهر فى الفيديو على نغمات أحد الأغانى التى اشتهرت بالقصة الشعبية "شفيقة ومتولى" وتحديدًا الذى غناها الريس حفنى أحمد.