شكرا لقرائتكم خبر عن درة عن تجسيدها شخصية اعتماد خورشيد فى عمل فنى: مفيش الكلام ده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت النجمة التونسية درة ما تم تداوله حول تجسيدها لشخصية الفنانة والمنتجة السينمائية اعتماد خورشيد زوجة والد عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد، في عمل فنى جديد، وقالت لـ"الخليج 365": "مفيش الكلام ده".

تنشغل درة حالياً بتصوير فيلمها الجديد "الكاهن" تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، حيث نشرت قبل أيام صورة من سيناريو الفيلم عبر استورى حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، كما أكدت في تصريحات مؤخرًا أنها سعيدة بالمشاركة في فيلم "الكاهن"، معتبرة أنها محظوظة بهذه التجربة وتحمست لها لأنها تقدم فيها شخصية حقيقية مختلفة عن أدوارها السابقة.



درة-وسيناريو-الكاهن

وأضافت درة أن أحداث الفيلم مشوقة، وأنها لا تريد حرق شخصيتها التي ستكون مفاجأة للجمهور، لافتة إلى أنها عقد جلسات عمل قبل انطلاق التصوير ودراسة تفاصيل الشخصية، موضحة أن ذلك أمر مهم للغاية حيث يعطي الممثل ثقة في التعامل مع الدور طوال الوقت خاصة أن الفيلم ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب في إطار أفلام الحركة (أكشن).

واحتفلت درة بعيد ميلادها الأسبوع الماضى بصحبة زوجها هاني سعد الذي شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من خلال خاصية الاستورى، صورة من الاحتفال بعيد ميلاد زوجته، بينما شاركت درة جمهورها مقطع فيديو كان زوجها قد نشره لها بمناسبة عيد ميلادها، معلقة: "أحيانا تعجز الكلمات عن التعبير عن المشاعر.. شكرا حبيبي هاني سعد وشكرا من قلبي لكم على طاقة الحب الصادقة البسيطة الجميلة التي كنت احتاجها.. شكرا لكل من عايدني في هذا الفيديو.. وعلى الرسائل والتهاني في كل مكان.. أحبّكم .. نحبّكم برشا ربّنا يسعدكم ويخليكم ليّا".