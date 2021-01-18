شكرا لقرائتكم خبر عن جاستن تيمبرليك يؤكد استقباله طفلا ثانيا بعد 6 أشهر من الشائعات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم العالمي جاستن تيمبرليك، استقباله لطفل ثان، من زوجته جيسيكا بيل، بعد مرور حوالى ستة أشهر، من إعلان موقع "ديلي ميل" البريطانى عن الخبر، وظهر تيمبرليك صاحب الـ 39 عاماً، ضيفاً خلال برنامج The Ellen DeGeneres Show ، أمس الأحد، ليؤكد صحة الاخبار التي تداولت منذ ستة أشهر باستقباله طفلا ثانيا من زوجته الممثلة جيسيكا صاحبة الـ 38 عاماً، ليصبح ثاني أطفاله بعد سيلاس البالغ من العمر 5 سنوات.

وخلال المقابلة الافتراضية التي حل فيها تيمبرليك ضيفاً، أكد وصول طفله الثانى في يوليو الماضي، ليطلقا عليه اسما عبرياً "فينيس"، لتصبح عائلتة مكونه من أربعة أفراد، واصفاً حياتهم بأنهم لا ينامون بعد استقبالهم للمولود الجديد، وكان قد تزوج الثنائي منذ فترة طويلة في أكتوبر 2012 في فاسانو ، إيطاليا ، بعد علاقة استمرت خمس سنوات، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وكان المطرب براين ماكنايت، صديق المغني جاستين تيمبرليك، قد أكد أن جاستين وزوجته جيسيكا بيال رزقا بطفل جديد، وذلك بعد تداول عدد من التقارير حول ذلك الأمر، وهي التقارير التي قالت إن جاستين وزوجته أخفيا الحمل عن الجميع ليخرج براين ويؤكد صحة تلك التقارير خاصة وأن الزوجين لم يؤكدا بعد الأخبار بأنفسهم.

وحقق النجم العالمي جاستين تيمبرليك، رقما قياسيا فبعد مرور 3 سنوات علي كليب "Can’t Stop The Feeling" ومازال يحصد المزيد من النجاحات ، فقد وصلت نسبة مشاهدته حتى على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" لأكثر من مليار مشاهدة.