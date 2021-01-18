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جنيفر لوبيز تلقن أحد متابعيها درسا بعد اتهامها بحقن بشرتها بالبوتكس

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القاهرة - سامية سيد - لقنت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، أحد متابعيها درساً قاسياً فى طريقة التعامل مع الآخرين، وعدم التعرض لهم بالعبارات القاسية التى تحول حياتهم لكابوس بسبب كلماتهم، وجاء ذلك فى أحد التعليقات السلبية التي جاءت على صورتها الأخيرة التي نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام.

 

وكتبت النجمة العالمية الحائزة على جائزة "جرامي" مرتين، تعليقا للشخص الذى اتهمها بوضع أطنان من البوتكس فى بشرتها، قالت فيه: "لا تقض حياتك فى محاولة إسقاط الآخرين، وحاول أن تقضي أوقاتك كشخص أكثر إيجابية، هذا وجهى، وللمرة الـ 500 مليون، لم أقم مطلقاً بإجراء البوتكس أو اى حقن أو جراحة"، مضيفة: "أحصل على بعض منتجاتنا وستشعر بالجمال فى بشرتك، وإليك سر آخر من أسرار الجمال، حاول أن تقضى وقتك فى أن تكون أكثر إيجابية مع الآخرين، لا تقضي وقتك في محاولة إحباط الآخرين فهذا سيبقيك شابًا وجميلًا أيضًا".

تعليق متابعيها
تعليق متابعيها

 

تعليق جينيفر لوبيز
تعليق جينيفر لوبيز

 

جاءت تلك الواقعة بعد ان نشرت لوبيز صاحبة الـ 51 عاماً، مقطع فيديو تستعرض من خلاله بشرتها الناعمة وتقوم بالترويج لمنتجات البشرة التي تقوم بإنتاجها، والتى أطلقتها يوم 1 يناير الجارى بعد ثلاث سنوات من التطوير، وكانت قد اختبرت جينيفر الشهر الماضى، منتجاتها مع ابنتها إيمي مونيز، صاحبة الـ 12 سنة، وكذلك بنات خطيبها أليكس رودريجيز، ناتاشا، 16 عامًا، وإيلا، 12 عامًا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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