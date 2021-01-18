شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرسوم المتحركة The Croods2 يحقق إيرادات تصل إلى 134 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق فيلم الرسوم المتحركة The Croods: A New Age، وهو الجزء الثاني من فيلم The Croods، إيرادات ضخمة، وصلت إلي 134 مليون دولار أمريكي، حول العالم رغم قيود فيروس كورونا التي فرضها علي دور العرض.

الفيلم يعيد تقديم عائلة Croods التى تعود إلى عصور ما قبل التاريخ أثناء بحثها عن المكان المثالى للمنزل، وسرعان ما تكتشف جنة شاعرية تلبى جميع احتياجاتها، باستثناء مشكلة واحدة: عائلة تسمى Bettermans تعيش هناك بالفعل.

وركز الجزء الأول، الذي طرح في 2013 على أهمية الأسرة، وقال المخرج جويل كروفورد: "قد يكون هذا الفيلم مغامرة كوميدية مجنونة وملحمية، ولكن في جوهره، تدور أحداثه حول عائلتين مختلفتين تمامًا تكتشفان أن مستقبلهما أكثر إشراقًا معًا".

وفي حين أن معظم شركات هوليوود قد بدأت في تحويل تواريخ الإصدار إلى عام 2021 ، قامت Dreamworks بالعكس وقررت طرح الفيلم الجديد من سلسلة Croods نوفمبر الماضي.