شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يتقدم بمذكرة لرئيس البرلمان بعد إساءة أحد النواب للفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه تقدم بمذكرة رسمية للدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بخصوص تصريحات أحد النواب المسيئة للفن والفنانين مؤكدًا انتظاره لرد فعل البرلمان تجاه هذا الموقف.

وكان أحد نواب البرلمان قال في الجلسة العامة للمجلس: "مش معقول ينص القانون على خصم نسبة من موظفي الدولة، أين رجال الأعمال وأين الفنانين، مش معقول يسقط كل يوم شهداء ونترك الفنانين يسعون في الأرض فسادًا".

وشهدت الجلسة إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيانًا أمام الجلسة عن تنفيذ برنامج الحكومة، والذي سبق وحازت به على ثقة البرلمان السابق، واستعرض "مدبولى" إنجازات الحكومة خلال العامين الماضين، مضيفا أن العام الماضى كان من أصعب الأعوام التى مرت على تاريخ البشرى حيث ظهرت جائحة كورونا.

وأضاف مصطفى مدبولى خلال كلمته أمام مجلس النواب أن الحكومة المصرية عملت مع البرلمان على تجنيب مصر الآثار شديدة السلبية التى رأينا العالم كله يعانى منها خلال تلك الفترة، مؤكدا أن مصر حققت الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، ومن المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتى بالكامل من المنتجات البترولية بحلول 2023 ولن نستورد مواد بترولية بعد هذا العام.