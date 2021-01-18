رامي صبري يطرح أحدث أغنياته.. “شطبنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أطلق الفنان المصري رامي صبري أمس، أحدث أغنياته بعنوان “شطبنا”، عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”، وهي من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم ,توزيع وسام عبد المنعم.

وجاء طرح هذه الأغنية، بالتزامن مع حدوث خلاف شديد بينه وبين الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي، حيث أعلن صبري أن أغنية “شكراً” للفنان عمرو دياب هي أغنيته وأن الشافعي أعطاها للأخير من دون علمه.

وهذا الأمر استفز الشافعي وحسين وقام الثنائي بنفي هذا الأمر خلال لقاءات تلفزيونية عدّة، وعندما سعى صبري للصلح، رفض حسين هذا الأمر مطالباً إياه بالاعتذار.

يُذكر أن أغنية “شكرا” هي عاشر أغنيات ألبوم الفنان عمرو دياب الجديد “يا أنا يا لأ”، من كلمات تامر حسين وعزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم.