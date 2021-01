فيلم Nomadland في الصالات بهذا التاريخ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت المخرجة الأمريكية الصينية الأصل، كلوي تشاو، أن فيلمها Nomadland سيعرض بدور السينما الأمريكية في 19 فبراير المقبل، متزامناً مع عرضه على منصة هولو السينمائية الرقمية.

ولكن الفيلم سيعرض قبل ذلك على مواقع للمشاهدة مقابل الإيجار، منها منصة «إيماكس» الرقمية في 29 يناير الجاري.

وستقوم شركة سيرشنج بيكتشرز المملوكة لديزني بتسويق وتوزيع الفيلم عالمياً في فصل الربيع بداية من 4 مارس المقبل، في حالة إذا سمحت ظروف انتشار الوباء بالعرض الجماهيري في بلدان العالم المختلفة.

وأشار موقع «فارايتي» إلى أن كثيراً من النقاد يعتبرون الفيلم بمثابة نجم العام السينمائي، وهو بالفعل حصد جوائز كثيرة حتى الآن من بينها جائزة أفضل فيلم في مهرجاني فينيسيا، وتورنتو.

وينتمي الفيلم الذي تلعب بطولته فرانسيس ماكدورماند إلى دراما الطريق، وهو مأخوذ من رواية بنفس الاسم، وتدور أحداثه في سنوات الكساد العظيم.

ويحكي العمل قصة امرأة تترك بلدتها الصغيرة وتسافر إلى الغرب الأمريكي لتستكشف العالم، وتستعيد ذاتها بعد موت زوجها، وتبدأ الحياة من جديد كرحالة عصرية.

ويعتبر الفيلم العمل الروائي الطويل الثالث لتشاو بعد تجربة أولى عام 2015 في فيلم بعنوان Songs My Brothers Taught Me أو «الأغنيات التي تعلمتها من أخي»، وفيلم The Rider أو «الراكب» الذي عرض عام 2017.

وتعكف تشاو على تصوير فيلمها الرابع بعنوان Eternals أو «الأبدية»، وهو عن الأبطال الخارقين، ومن المتوقع عرضه في أواخر العام الجاري.