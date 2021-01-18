فيلم The Marksman يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: تصدر فيلم الحركة الجديد «الرامي» The Marksman للممثل ليام نيسون، إيرادات شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، مسجلاً 3.2 مليون دولار.

تدور أحداث الفيلم حول صاحب مزرعة على الحدود بين ولاية أريزونا الأمريكية والمكسيك، تقحمه الأحداث في الدفاع عن صبي مكسيكي صغير يفر من عصابة تتعقبه إلى داخل الولايات المتحدة.

وتراجع الجزء الثاني من فيلم «المرأة الخارقة 1984» إلى المركز الثاني، بعدما تصدر قائمة الإيرادات لثلاثة أسابيع، ولم تقدم شركة وارنر بروس أرقام الإيرادات لكنها توقعت جمع 2.6 مليون دولار.

وجاء فيلم الرسوم المتحركة «عائلة كرود: عهد جديد» في المركز الثالث مسجلاً 2.04 ميلون دولار.

واحتل فيلم «أخبار العالم» المركز الرابع بإيرادات بلغت 1.05 مليون دولار.

وجمع فيلم الإثارة «صائد الوحوش» 920 ألف دولار محتلاً بذلك المركز الخامس.