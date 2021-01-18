بالصور – هند صبري “تهرب من بؤس الحياة” مع قطتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعربت الفنانة التونسية هند صبري عن حبها لقطتها، حيث ظهرت بصحبتها في جلسة تصوير جديدة، نالت إعجاب جمهورها.

ونشرت صبري، عبر حسابها على إنستغرام، صوراً برفقة قطتها، كما استشهدت بمقولة الفيلسوف ألبرت شفايتسر، قائلة: «هناك وسيلتان للهروب من بؤس الحياة: الموسيقى والقطط».

من ناحية أخرى، تدخل النجمة هند صبري عالم المنصّات الإلكترونية، وتخوض المنافسة من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان «عايزة أتطلق»، بعد أن بحثت عن العريس في مسلسلها الشهير «عايزة أتجوز»، حيث تم الاستقرار على المخرج هادي الباجوري.

وتبدأ صبري تصوير أول المشاهد، الأسبوع المقبل، كما تم الاستقرار على الأبطال الذين يشاركونها في بطولة العمل والتعاقد مع الباقين جارٍ، لخوض تجربة جديدة للدفاع عن المرأة العربية.