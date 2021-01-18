شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر منتقدًا العاملين فى الموسيقى: "بقت شغلانة صعبة ومليانة أندال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر، الوسط الموسيقى بعد 25 عامًا من العمل فيه، مشيرًا إلى أنه بعد كل هذا العمر فى المجال لا أحد يفكر فى مصلحة الآخر، مؤكدًا أن المهنة أصبحت صعبة وصارت مليئة بالأندال.

وكتب أيمن بهجت قمر، فى تدوينة عبر حسابه على "فيس بوك"، "فى مجال الموسيقى هتكتشف بعد 25 سنة، أنك مابتطلعش غير بصاحبين اتنين تلاتة بالكتير، واتعلم أنك ماتفكرش فى مصلحة حد وماتفرحش لحد، لأنك نادرا ما هتلاقى المعاملة بالمثل وهتلاقى ناس كتير عايزة تاخد بس وماتديش، وأكتر ناس أنت جدع معاهم وبتحب لهم الخير هما مايستاهلوش".

وقال بهجت قمر: "رغم عشرتك ليهم عادى هيعملوا عليك قاعدة، وحفله ويطلعوك المسرح ويخبطوا فيك مع ناس أنت زعلان معاهم وينسوا أى حاجه كويسة.. هى بقت شغلانة صعبة وبقت مليانة أندال.. والواحد حقيقى لازم يتعلم".

وكان الشاعر الغنائي والمؤلف أيمن بهجت قمر، شن هجوما كبيرا على ما فعله المطرب رامي صبري بوضع صورته على أغنية ليست من حقه، وفقاً لما ذكره عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، وذلك على خلفية أزمة رامى صبرى مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى بخصوص أغنية "شكراً" حين طرحها على السوشيال ميديا مؤخرا، وقال: "هو إزاي رامي صبري يحط صورته على أغنية مش بتاعته".

وأضاف في هجومه واستنكاره لما حصل: "أنا بطالب بالتحقيق في نقابة المهن الموسيقية ولازم الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي يرفعوا قضية تعويض، أغانينا مش مشاع لأى حد في دماغه حسابات بيصفيها، لازم عقاب رادع اللي يسمح لنفسه يحط صوته على عمل لا يملكه.. لازم وقفه مع المصنفات الفنيه ووزارة الثقافة ولازم يتم وضع قوانين وتغليظ للعقوبات عشان اي حد يرتدع.. هي مش سويقة".