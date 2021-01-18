شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يحتفل بعيد ميلاد ابنته عليا: ربنا يخليكى وتعيشى أحلى حياة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان محمد نور، بعيد ميلاده وعيد ميلاد ابنته "عليا"، الذى يوافق فى نفس التاريخ، 18 يناير، متمنيا لها عاما سعيدا وأن تعيش أحلى حياة، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، مجموعة صور له مع ابنته عليا وأشقائها، وكتب فى تعليقه عليها: "النهاردة عيد ميلاد روح قلبى عليا، والنهاردة بردو عيد ميلادى، ربنا يخليكى وتعيشى أحلى حياة فى الدنيا، ويخلى كل أولادنا، عقبال 100 سنه يا روحى".



عليا محمد نور

وسبق وأعرب محمد نور، عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذى حققه كليبه الأخير "جانى فى ملعبى"، وذكر أن سبب نجاح الأغنية يعود لعدة عوامل أبرزها أنها من تلحين عزيز الشافعى وتوزيع إسلام ساسو، مشيرًا إلى أن العمل مع عزيز الشافعى هو "ضمان نجاح"، كما وصفه.

كما تحدث نور، فى تصريحات خاصة لـ"تليفزيون الخليج 365"، عن قيامه بالغناء باللهجة الخليجية وأغنيته "مواعيد العمر"، مشيرًا إلى عشقه للهجة الخليجية والجمهور الخليجى، كما أعلن عن تحضيره لأغنية باللهجة اللبنانية قريبًا.





وقال إنه حريص على تقديم أغانى تحمل أفكارا مختلفة، وبطرق مختلفة، ويسعى دائمًا لتجريب كل الألوان والأشكال، حتى يصل لكل الأذواق، وعن تعاونه مع النجم أحمد السقا قال، السقا أسطورة كبيرة، وأغنية "مالك ياترى" من كلماته، ونقوم حاليًا بتحضير أغنية جديدة من تأليفه أيضًا.





وعن أعمال الفنية القادمة، ذكر محمد نور أنه جار العمل على ألبومه الجديد، وبه 8 أغان، تحمل جميعا أفكار ومفاجآت للجمهور، كما أعلن عن ظهوره كضيف شرف فى أحد مسلسلات رمضان المقبل -فضل عدم الإعلان عنه فى الوقت الحالي- كما أعلن عن تحضيره لفيلم جديد بمشاركة خالد عليش، وسيبدأ التصوير خلال 10 أيام ليكون العرض فى موسم عيد الفطر المقبل، وهو من إخراج ممدوح زكي، كما أعلن عن إنشاده لمجموعة من الأدعية ليتم إذاعتها فى رمضان المقبل.























