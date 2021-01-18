فن ومشاهير

محمد نور يحتفل بعيد ميلاد ابنته عليا: ربنا يخليكى وتعيشى أحلى حياة.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يحتفل بعيد ميلاد ابنته عليا: ربنا يخليكى وتعيشى أحلى حياة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان محمد نور، بعيد ميلاده وعيد ميلاد ابنته "عليا"، الذى يوافق فى نفس التاريخ، 18 يناير، متمنيا لها عاما سعيدا وأن تعيش أحلى حياة، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، مجموعة صور له مع ابنته عليا وأشقائها، وكتب فى تعليقه عليها: "النهاردة عيد ميلاد روح قلبى عليا، والنهاردة بردو عيد ميلادى، ربنا يخليكى وتعيشى أحلى حياة فى الدنيا، ويخلى كل أولادنا، عقبال 100 سنه يا روحى".

عليا محمد نور
عليا محمد نور

 

 

وسبق وأعرب محمد نور، عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذى حققه كليبه الأخير "جانى فى ملعبى"، وذكر أن سبب نجاح الأغنية يعود لعدة عوامل أبرزها أنها من تلحين عزيز الشافعى وتوزيع إسلام ساسو، مشيرًا إلى أن العمل مع عزيز الشافعى هو "ضمان نجاح"، كما وصفه.

كما تحدث نور، فى تصريحات خاصة لـ"تليفزيون الخليج 365"، عن قيامه بالغناء باللهجة الخليجية وأغنيته "مواعيد العمر"، مشيرًا إلى عشقه للهجة الخليجية والجمهور الخليجى، كما أعلن عن تحضيره لأغنية باللهجة اللبنانية قريبًا.

mohamednourofficial_1397128941238276861875517549921790710446359n
 

 

وقال إنه حريص على تقديم أغانى تحمل أفكارا مختلفة، وبطرق مختلفة، ويسعى دائمًا لتجريب كل الألوان والأشكال، حتى يصل لكل الأذواق، وعن تعاونه مع النجم أحمد السقا قال، السقا أسطورة كبيرة، وأغنية "مالك ياترى" من كلماته، ونقوم حاليًا بتحضير أغنية جديدة من تأليفه أيضًا.

 

mohamednourofficial_1392810453195757360660066156956391476081388n
 

 

وعن أعمال الفنية القادمة، ذكر محمد نور أنه جار العمل على ألبومه الجديد، وبه 8 أغان، تحمل جميعا أفكار ومفاجآت للجمهور، كما أعلن عن ظهوره كضيف شرف فى أحد مسلسلات رمضان المقبل -فضل عدم الإعلان عنه فى الوقت الحالي- كما أعلن عن تحضيره لفيلم جديد بمشاركة خالد عليش، وسيبدأ التصوير خلال 10 أيام ليكون العرض فى موسم عيد الفطر المقبل، وهو من إخراج ممدوح زكي، كما أعلن عن إنشاده لمجموعة من الأدعية ليتم إذاعتها فى رمضان المقبل.

mohamednourofficial_1398300761692308412284793002933696845037483n
 

 

mohamednourofficial_1397839602928948884097686773498707210818606n
 

 

mohamednourofficial_1392098994195040425873347825732047208509952n
 

 

mohamednourofficial_1397287998249129980925854915877788441882954n
 

 

mohamednourofficial_1397363853911879221781213960787866050590727n
 

 

mohamednourofficial_1404817234475430764266135179768977468641342n
 

 

mohamednourofficial_1394706149162927857968465249736443537615777n

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا