شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار عن "لو عايز": قصدت أعمل أغنية خفيفة ومرحة تقضى على إحباط كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم على الحجار عن سعادته البالغة بردود الفعل، الذى تلقاها عن أغنيته الأخيرة "لو عايز"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب في منزله، حيث قال عن الأغنية لـ"الخليج 365" :"أنا قصدت أعمل أغنية خفيفة ومرحة في ظل أزمة كورونا الكئيبة، وصورتها في البيت بالموبايل علشان أقول للناس إن كل واحد فينا ممكن يقضى على الملل والإحباط حتى وهو محبوس فى بيته".

وكان النجم على الحجار قد طرح خلال الأسبوع الماضى أغنية "لو عايز"، وتقول كلماتها:

لوعايز تنسى مشاكلك اضحك.. أوعى يبان على شكلك..ماتسيبش الهم يطولك .. إفرد طولك لا الخوف ياكلك

خليها على الله وقول إن شاء الله تعدى وخيرها ف غيرها...الدنيا عشان تغلبها اضحك لها بقى علشان تضحكلك

لو ليك نصيب ح تشوفه.. ماهو كل واحد وظروفه.... شاف إيه اللى مات فى كسوفه.. جه وروّح كده على مافيش

طبطب عليها وعيشها وأرضى بملحها وعيشها...خد إيه اللى عمره ما عاشها.. أهو سابها لغيره يعيش

أغنية "لو عايز"، من كلمات محمد جلال، وألحان ممدوح صلاح، وتوزيع أسامة كمال، وهى إحدى أغانى ألبومه الجديد، حيث من المقرر أن يضم الألبوم الجديد 17 أغنية منها 10 أغنيات جديدة لم تطرح من قبل.