شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يبكى أثناء تصوير ابنته مشهدا فى "لؤلؤ".. وملك: شكرا إنك الداعم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، صورة لوالدها النجم أحمد زاهر، وهو يبكي خلال تصويرها أثناء تأديتها أحد مشاهدها فى مسلسل "لؤلؤ"، وعلقت على الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام":"اعملوا زووم عشان تشوفوا بيعيط وهو بيصورني وأنا بعمل مشهد امبارح فى لؤلؤ.. اليوم ده ماكنش عندو تصوير بس جه ووقف جمبي ومسبنيش ولا ثانية لوحدى.. شكرا علي إنك الداعم الأول لي.. بحبك أوي أوي يا زيزو".



احمد زاهر

وكان الفنان أحمد زاهر قد شارك جمهوره ومعجبيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصور جديدة بصحبة ابنته النجمة الشابة ملك، حيث أشاد بدورها في مسلسل لؤلؤ الذي يلعب فيه دور البطولة، معلقا علي الصورة قائلا :"طارق ومنه.. مسلسل لؤلؤ والله يا بنتي أنا كأحمد معترف بيكي برافو منه"، وقد لاقت الصور تفاعلا كبيرا بين معجبيه على المنصة الاجتماعية.

ومسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.



أحمد زاهر يبكى أثناء تصوير ابنته ملك

وشهدت الحلقة الـ16 من مسلسل "لؤلؤ"، والمعروض على قناة ON، تطورات مثيرة، حيث ذهبت "منة" ملك أحمد زاهر، إلى منزل والدتها نهال - نجلاء بدر - وصدمت نهال والديها أشرف زكى ولمياء الأمير، بابنتها التى تبلغ من العمر 16 عامًا، والتي لا يعلمان عنها شيئًا وسط حالة دهشة كبيرة.