بالصورة – سيلين ديون تستذكر زوجها بكلمات مؤثرة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 يناير 2021 02:05 مساءً - منذ ساعتين

بعد سنوات على وفاة زوجها، استذكرت الفنانة العالمية سيلين ديون زوجها بصورة لهما وهو يمسك بيدها.

وفتحت النجمة سيلين ديون قلبها ومشاعرها لمتابعيها بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيل زوجها رينيه أنجليل، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة لها مع زوجها وهما يمسكان بأيديهما على الشاطىء، وكتبت تعليقاً عاطفياً مؤثراً يكشف معاناتها الداخلية لرحيله المبكر.

وقالت فيه: “لقد مرت خمس سنوات بالفعل، ليس هناك يوم واحد لا نفكر فيه بك، نحن نتواصل معك الآن أكثر من أي وقت مضى، لإرشادنا وحمايتنا، ومواصلة رعايتنا.

ونصلي من أجل أن تشرق حبك على العالم بأسره. لكل أولئك في هذه اللحظة بالذات، الذين يواجهون أوقاتاً صعبة للغاية، أنتم في قلوبنا، وفي حياتنا إلى الأبد. نحبك،سيلين ورينيه تشارلز ونيلسون وإيدي”.

أثبتت سيلين من خلال هذا المنشور أنها من أخلص النساء عاطفياً، فهي لليوم لم تنس زوجها ومدير أعمالها، وكرّمته في ذكرى وفاته الخامسة.