لأول مرة في السعودية.. "سينما السيارات" تبدأ عروضها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة "موفي سينما" إطلاق سينما السيارات لأول مرة في المملكة العربية السعودية لمشاهدة الأفلام ضمن فعالية "وميض الرياض".

وقالت صحف محلية سعودية إن الشركة اختارت حي العارض، مقابل جامعة اليمامة شمال مدينة الرياض، ليكون موقعا لإقامة 3 عروض سينمائية يومياً لأفلام عالمية وعربية، على شاشة بمساحة 200 متر، فيما يحوي الموقع مواقف تتسع لأكثر من 150 سيارة، ومزودة بنظام صوتي مرتبط بسماعات السيارة.



وأضافت: علاوة على توافر منطقة Food Truck، يستفاد منها عبر التطبيقات الإلكترونية، ويأتي ذلك حرصا من أمانة العاصمة على توفير تجربة ترفيهية، وفق الإجراءات الاحترازية، بما يعيد إحياء الفراغات العمرانية غير المستغلة.

ونقلت تقارير محلية عن أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف قوله: "حرصنا على توفير تجربة ترفيهية وفق الإجراءات الاحترازية، تعيد إحياء الفراغات العمرانية غير المستغلة، وتهيئ البيئة المناسبة لتفاعلكم مع مدينتكم".