فن ومشاهير

لأول مرة في السعودية.. "سينما السيارات" تبدأ عروضها

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة "موفي سينما" إطلاق سينما السيارات لأول مرة في المملكة العربية لمشاهدة الأفلام ضمن فعالية "وميض الرياض".

وقالت صحف محلية سعودية إن الشركة اختارت حي العارض، مقابل جامعة اليمامة شمال مدينة الرياض، ليكون موقعا لإقامة 3 عروض سينمائية يومياً لأفلام عالمية وعربية، على شاشة بمساحة 200 متر، فيما يحوي الموقع مواقف تتسع لأكثر من 150 سيارة، ومزودة بنظام صوتي مرتبط بسماعات السيارة.

وأضافت: علاوة على توافر منطقة Food Truck، يستفاد منها عبر التطبيقات الإلكترونية، ويأتي ذلك حرصا من أمانة العاصمة على توفير تجربة ترفيهية، وفق الإجراءات الاحترازية، بما يعيد إحياء الفراغات العمرانية غير المستغلة.

ونقلت تقارير محلية عن أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف قوله: "حرصنا على توفير تجربة ترفيهية وفق الإجراءات الاحترازية، تعيد إحياء الفراغات العمرانية غير المستغلة، وتهيئ البيئة المناسبة لتفاعلكم مع مدينتكم".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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