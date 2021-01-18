شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة معلم الحلقة 41.. محاولة قتل محمد رجب وهاجر أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الحلقة 41 من مسلسل "ضربة معلم"، صدمة الحاج شردى - رياض الخولى - بعد علم بقضية الحجر التى رفعها ابنه منصور - محمد عز - عليه، وطلب من ابنه أن يتزوج وينجب أبناء حتى يكونوا سندا له فى إشارة إلى أنه بم يكن سندا لوالده بعدما رفع قضية حجر عليه.

جابر - محمد رجب - وليلى - هاجر أحمد - قضيا أول يوم زواج فى الفندق ومازالت الأمور بينهما متوترة، وفجأة تختفى ليلى من الغرفة ليسأل عنها جابر ويتم إخباره أنها متواجدة على "البول" فيذهب لها ويدخل معها فى مشادة لارتدائها المايوه ويجبرها على الصعود للغرفة.

سلمى - ياسمين البشبيشى - تقابل الشخص الذى يبتزها ويطلب منها تصوير فيديوهات ساخنة والا سيفضح سرها بأنها كانت متواجدة مع يحيى قبل وفاته، وفى نفس الوقت غريب - محسن منصور - يذهب إلى تباهى - رانيا فريد شوفى - مرة أخرى للضغط عليها من أجل بيع الأرض التى تمتلكها ولكنها تظل على موقفها الرافض

ليلى تطلب من جابر زيارة والدها شردى ويصطحبها جابر بسيارته وهما فى طريقهما تظهر سيارة تطاردهما وفجأة يطلق أحد الأشخاص داخل هذه السيارة النار عليهما بشدة ويحاول جابر الهرب منهم حتى اصتدمت سيارته بالرصيف وسط إطلاق النار عليهما وتنتهى الحلقة دون الكشف عن إصابتهما أو لا.