أحمد زاهر يبكي بسبب مشهد لابنته ملك في "لؤلؤ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت ملك أحمد زاهر رسالة لوالدها الفنان أحمد زاهر، عقب حضوره معها تصوير أحد مشاهدها في مسلسل "لؤلؤ".

نشرت ملك صورة والدها وهو يلتقط لها صورة أثناء المشهد، وظهر وهو يبكي من سعادته بها.

علقت ملك على الصورة: "اعملوا زووم عشان تشوفوا بيعيط وهو بيصورني وأنا بعمل مشهد إمبارح في لؤلؤ، اليوم ده ماكنش عنده تصوير بس جه ووقف جمبي ومسابنيش ولا ثانية لوحدي، شكرا علي إنك الداعم الأول لي بحبك أوي أوي يا زيزو".

يعرض حاليا مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، نرمين الفقي، عماد زيادة، حمدي هيكل، سيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج شركة "سينرجي".