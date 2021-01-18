أحمد السقا يطلب الدعاء لوالد زوجته محمد الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طلب الفنان أحمد السقا من جمهوره الدعاء لوالد زوجته مصفف الشعر محمد الصغير، بعد إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا.

نشر "السقا" منشورًا، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، مكتوب فيه: "اللهم أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادره سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إني اسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير".

ومن جانب آخر، يشارك الفنان أحمد السقا في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع الفنان أمير كرارة ومن إخراج محمد سامي.