أحمد سعيد عبد الغني يحيي ذكرى وفاة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان أحمد سعيد عبد الغني ذكرى وفاة والده الثانية، التي توافق اليوم 18 يناير من كل عام.

نشر أحمد صورة لوالده، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "وحشتني قوي يا توأم روحي، الله يرحمك يا أغلى إنسان في حياتي.. سنتين عدوا من غيرك، الله يرحمك يا حبيبي".

رحل عن عالمنا الفنان الكبير سعيد عبد الغني، في 18 يناير 2019، عن عمر ناهز 81 عامًا، قضى منها أكثر من 45 عامًا في الفن، مقدمًا عديد من الأعمال في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، ليصبح واحد من أشهر نجوم فترة الثمانينيات والتسعينيات.