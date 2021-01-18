لطيفة عن أغنية نوال الزغبي: “قنبلة”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 يناير 2021 12:10 مساءً - منذ 7 دقائق

تستعد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لإطلاق أغنيتها الجديدة.

ووصفت الفنانة التونسية لطيفة أغنية الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الجديدة التي صورتها كليب تحت إدارة المخرج فادي حداد وتستعد لطرحها قريبا، بالاغنية “القنبلة”. وتوجهت لطيفة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي لنوال بالتهنئة.

وكتبت قائلةً :”‏أحب أقول من دلوقتي ألف مبروك لحبيبة قلبي نوال الزغبي يا جماعة بجد غنوتها الجديده قنبلة ماشاءالله والكليب فادي حداد ماحصلش إستنوها بعد أيام حتقولولي معاكي حق . الف مبروووووك”.

وبدورها ردت عليها نوال في صفحتها الخاصة قائلةً: “‏أحلى لطيفة وأطيب إنسانة وفنانة كبيرة وصديقة عزيزة شهادة بعتز بيها يا حياة قلبي”.