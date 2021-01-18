جورج نعمة يشارك المتابعين بفيديو “يا أختي”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 يناير 2021 12:10 مساءً - منذ 18 دقيقة

بعدما أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، حذرت الفنانة اللبنانية عبير نعمة من هذا الفيروس المستجد.

وفي مبادرة مؤثرة، شارك الفنان اللبناني جورج نعمة المتابعين عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يغني أغنية لشقيقته الفنانة عبير نعمة بعنوان “يا اختي”، وذلك تعبيراً منه عن دعمه لها ومحبته في ظل محاربتها حاليا لفيروس كورونا الذي أعلنت عن إصابتها به مؤخرا. وعلق بالقول :”يا إختي، كان عمري 14 سنة اول مرة غنيت هالغنية مع إختي عبير على المسرح”.

وكانت أعلنت الفنانة اللبنانية عبير نعمة إصابتها بفيروس كورونا، وحذرت متابعيها من خطورته والألم الذي يشعر به المريض الذي يحمل هذا الفيروس، كما وطلبت منهم الإنتباه بشكل كبير والبقاء في بيوتهم بأمان، وكتبت قائلةً: “للأسف نتيجة فحص الكورونا طلعت إيجابية.. الموضوع مش مزحة والعوارض صعبة كتير.. بترجاكن تنتبهوا على حالكن وتضلوا بأمان وتلتزموا بيوتكن كرمالكن وكرمال اللي بتحبوهن..”.