فن ومشاهير

ليام نيسون يتصدر شباك التذاكر بدلاً من “المرأة الخارقة”

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 يناير 2021 12:10 مساءً - منذ 23 دقيقة

ليام نيسون

تصدر فيلم الحركة الجديد “الرامي” (ذا ماركسمان) للممثل ليام نيسون صدارة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مسجلا 3.2 مليون دولار.

تدور أحداث الفيلم حول صاحب مزرعة على الحدود بين ولاية أريزونا الأمريكية والمكسيك تقحمه الأحداث في الدفاع عن صبي مكسيكي صغير يفر من عصابة تتعقبه إلى داخل الولايات المتحدة.

وتراجع الجزء الثاني من فيلم “المرأة الخارقة 1984” (وندر وومان 1984) إلى المركز الثاني بعدما تصدر قائمة الإيرادات 3 أسابيع.

ولم تقدم شركة وارنر بروس أرقام الإيرادات لكنها توقعت جمع 2.6 مليون دولار.

وجاء فيلم الرسوم المتحركة “عائلة كرود: عهد جديد” (ذا كرودز: أنيو إيدج) في المركز الثالث مسجلا 2.04 ميلون دولار.

واحتل فيلم “أخبار العالم” (نيوز أوف ذا وورلد) المركز الرابع بإيرادات بلغت 1.05 مليون دولار.

وجمع فيلم الإثارة “صائد الوحوش” (مونستر هانتر) 920 ألف دولار محتلا المركز الخامس.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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