سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 18 يناير 2021.. الأخضر يقفز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صعد سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الإثنين 18 يناير 2021 في السوق الموازية "السوداء" بنسبة 1.04% أي ما يوازي 30 ليرة.

وارتفع سعر الدولار في سوريا بالسوق السوداء، اليوم الإثنين، إلى 2900 ليرة للشراء، و2925 ليرة للبيع، مقابل 2870 ليرة للشراء و2895 ليرة للبيع، أمس الأحد.

واستقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع.

ويمر الاقتصاد السوري بأزمة مالية طاحنة وسط قرارات حكومية بزيادة في أسعار المحروقات، ترافقه ضغوط على قطاع الصادرات للخارج، وهبوط مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.

وكشفت دراسة حديثة عن ارتفاع نسبة الفقر في سوريا إلى نحو 86% بنهاية 2019.

سعر اليورو والإسترليني

وارتفع سعر صرف اليورو لدى السوق السوداء اليوم الأحد إلى 3498 ليرة للشراء، و3534 ليرة للبيع، مقابل 3462 ليرة للشراء و3497 ليرة للبيع، أمس.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني إلى 3931 ليرة للشراء، و3975 ليرة للبيع، مقابل 3890 ليرة للشراء و3934 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وزاد سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية إلى 771 ليرة للشراء، و781 ليرة للبيع، مقابل 763 ليرة للشراء و773 ليرة للبيع، الأحد.

وصعد الدرهم الإماراتي في السوق السوداء السورية إلى 787 ليرة للشراء، و797 ليرة للبيع، مقابل 779 ليرة للشراء و788 ليرة للبيع، أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 9567 ليرة للشراء، و9674 ليرة للبيع، مقابل 9467 ليرة للشراء و9575 ليرة للبيع، أمس الأحد.